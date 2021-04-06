Катерину Положай жорстоко вбив колишній чоловік у листопаді 2015 року

У вівторок, 6 квітня, Шевченківський районний суд Києва засудив до довічного ув’язнення вбивцю головної візажистки конкурсів краси «Міс Україна» та «Міс Київ», стилістки українських журналів краси 37-річної Катерини Положай. Обвинувачений у вбивстві колишній чоловік загиблої Рустам Ага-Огли свою вину у скоєнні злочину не визнав і до набрання вироком законної сили перебуватиме під вартою. Про це повідомили у Шевченківській окружній прокуратурі міста Києва.

У відомстві нагадали, що злочин було скоєно 19 листопада 2015 року у Шевченківському районі столиці. Слідчі стверджують, що колишній чоловік потерпілої ретельно спланував та організував вбивство жінки.

«Зловмисник достеменно знав розпорядок дня колишньої дружини та маршрути її пересування по місту. У день вбивства чоловік завчасно прибув до салону краси, яким керувала жінка, та став очікувати на її приїзд, знаходячись неподалік. Зайшовши слідом за нею до приміщення, де між ними виник конфлікт, користуючись відсутністю сторонніх осіб, обвинувачений з особливою жорстокістю наніс екс-дружині численні поранення, переважно в область обличчя та шиї, які призвели до її смерті», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зловмисник намагався знищити докази та вигадав алібі, однак слідчим вдалося здобути неспростовні докази вчинення злочину саме цією особою. Мотивом вбивства вважають ревнощі та розподіл майна.

Крім того, судом задоволено цивільні позови потерпілої сторони про стягнення з обвинуваченого по 5 млн гривень заподіяної моральної та матеріальної шкоди двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої жінки, а також про їх довічне утримання.

Катерина Положай була головною візажисткою конкурсів краси «Міс Україна» та «Міс Київ», стилісткою провідних українських журналів. Мала власний салон краси й була ексклюзивним представником фірми «Діор» в Україні. Вранці 19 листопада 2015 року колега знайшла тіло жінки в її студії стилю на вул. Січових Стрільців, 28а. Мала порізане обличчя, руки та шию.

Під час слідства було встановлено, що її колишній чоловік на злочин одягнув спортивну куртку з капюшоном, аби потім його не змогли упізнати на камерах спостереження. Але кілька камер таки зафіксували обличчя зловмисника. Також було проведено понад 2 десятки експертиз, які доводять вину Ага-Огли. Його затримали 28 березня 2016-го року.