Вчені встановили, що вулкан Етна на Сицилії «сповзає» до Середземного моря

У грудні 2015 року сталося найактивніше за останні 20 років виверження Етни

Вчені з Відкритого університету Великої Британії встановили, що весь масив вулкана Етна на острові Сицилія сповзає до Середземного моря зі швидкістю 14 мм на рік. Про це повідомляє BBC.

Як зазначають, така швидкість здається незначною (1.4 м на 100 років), але дослідження з вулканології свідчать, що рух по похилій може призвести до катастрофічних наслідків. На думку британських дослідників, активність вулкана може зрости.

«Поки що немає причин для тривоги, але за цим процесом потрібно стежити, особливо якщо швидкість руху збільшується», - сказав керівник дослідження Джон Мюррей з Відкритого університету.

Геологи помістили високоточні GPS-станції по периметру найбільшого вулкана Європи і фіксували дані протягом 11 років. Виявилося, що Етна рухається у південно-східному напрямку, до міста Джарре, яке знаходиться у 15-ти км від вулкану. Цьому сприяє слабка і податлива порода в основі вулкана.

До слова, найактивніше за останні 20 років виверження вулкану Етна сталося у грудні 2015 року. Внаслідок виверження постраждало щонайменше десятеро осіб.