Вдова вбитого екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука втекла до Росії

Вдова колишнього депутата Сумської міської ради Анатолія Жука втекла до РФ і попросила там політичного притулку

Вдова колишнього депутата Сумської міської ради Анатолія Жука, якого вбили 2 серпня, утекла до Росії із донькою. Разом із нею також виїхав до РФ колишній водій депутата.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. За його словами, правоохоронці отримали достовірну інформацію про те, що розшукувані вдова та донька, а також водій вбитого колишнього депутата Сумської міської ради Анатолія Жука, перебувають у РФ. За даними поліції, жінка була затримана прикордонниками Росії під час незаконного перетину кордону в районі села Єлизаветівка Курської області. Вона тут же попросила у влади РФ політичного притулку. Аброськін наголосив, що після вбивства чоловіка вдова відмовлялася співпрацювати з поліцією, посилаючись на свій хворий стан.

Як інформував ZAXID.NET, 2 серпня екс-депутата знайшли застреленим на подвір'ї власного будинку. Поліція розглядає кілька версій трагедії – від убивства на побутовому ґрунті до вчинення злочину у зв’язку з професійною діяльністю Жука. Жодних відеозаписів, які могли б зафіксувати злочин чи людей, причетних до нього, за даними прес-служби немає. 9 серпня жінка Анатолія Жука зникла у невідомому напрямку, її оголосили в розшук.