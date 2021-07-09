З нагоди 30-річчя незалежності України на полі у селі Велика Олександрівка, що під Києвом, висіяли величезний герб України. Для його створення знадобилось понад 400 тис. насінин кукурудзи і 8 липня тризуб розміром 245,3 м х 138 м внесли до Національної книги рекордів. Рекордний тризуб висіяний на полі за 12 кілометрів від аеропорту «Бориспіль» і його добре видно з вікон літаків, які пролітають над ним. Під тризубом також є напис «I UA». Проект був створений з ініціативи компанії AgriLab та Limagrain.

Фото Digital Field.