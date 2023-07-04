Фонд заснований університетом торік

Венчурний фонд Українського католицького університету Angel One Fund інвестував по 200 тис. доларів у два українські стартапи – Rozmova і Go To-U. Про це повідомляє Ain.ua.

Angel One Fund – венчурний фонд, що інвестує в українські стартапи і допомагає розвивати стартап-культуру в Україні. Фонд надає стартовий капітал на етапах pre-seed та seed для масштабування стартапів на основі технологій, інновацій та інтелектуальної власності, розроблених українськими засновниками.

«Ми інвестуємо в українські стартапи у всіх технологічних категоріях на суму від $50 000 до $200 000. Основна увага приділяється таким сферам, як FinTech, SaaS, EdTech, AI/ML. Третина інвестицій піде на стартапи EdTech, але також всім, хто прагне зробити вагомий внесок у вирішення глобальних проблем – матимуть значущий вплив на майбутнє та допомагатимуть людям, особливо в час невизначеності», – сказав керівний партнер Angel One Fund Іван Петренко.

Кого підтримали?

Rozmova – платформа пошуку перевірених психотерапевтів, засновниками якої є Дмитро Мараховський та Дмитро Коваленко. Для клієнтів Rozmova забезпечує зручний підбір фахівця, який найбільш ефективно допоможе із запитом. Для фахівців – надає рішення для розвитку кар’єри за рахунок оптимізації потоку клієнтів і розвитку власного бренду.

GO TO-U – операційна SaaS-система для управління та монетизації інфраструктури зарядки електромобілів, яку заснували Олена та Любов Артеменко і Назар Шимоне-Давида. Платформа відстежує сеанси зарядки електромобілів, точно прогнозує споживання електроенергії та оптимізує попит, забезпечуючи безперебійну зарядку для водіїв електромобілів. GO TO-U інтегрується з понад 25 виробниками зарядного обладнання для електромобілів і функціонує в 64 країнах. Загалом система забезпечує доступ до понад 300 000 зарядних пристроїв у світі.