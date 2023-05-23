УКУ лідирує в рейтингу за всіма показниками

Український католицький університет посів перше місце в щорічному рейтингу ІТ-університетів, який уклад спеціалізований портал DOU. Рейтинг базується на трьох показниках: опитуванні серед випускників щодо зарплат, їхнього знання англійської, а також на враженнях студентів і випускників від навчального процесу та його результатів. При цьому, укладачі рейтингу враховували дані лише тих, хто вже працює чи планує працювати в ІТ.

Як і в попередні два роки, за всіма показниками рейтинг очолив УКУ. Університет готові рекомендувати студенти та випускники (середня оцінка – 9,3 бала з 10), а айтівці, які тут вчилися, можуть претендувати на високі зарплати й добре знають англійську.

На другому місці Харківський національний економічний університет імені Кузнеця, який отримав високі бали, завдяки хорошим відгукам колишніх студентів-айтівців. Третє і п’яте місця поділили між собою КНУ імені Тараса Шевченка, який рекомендувала понад половина випускників, НаУ «Києво-Могилянська академія» та Одеський національний університет імені Мечникова.

Також до десятки рейтингу потрапив ЛНУ імені Івана Франка, посівши 9 місце. На 11 місці – НУ «Львівська політехніка». Ці львівські університети мають приблизно однакові показники за рівнем зарплат студентів і випускників, знанням англійської мови та готовністю рекомендувати виш.

Згідно з даними зарплатного опитування DOU за грудень 2022 року, 87% українських айтівців мали вищу освіту, а 6% були студентами закладів вищої освіти. Серед айтівців до 28 років ситуація схожа: 80% мають вищу освіту і ще 12% нині навчаються. Лише 4% нинішніх студентів і випускників вишів не радили б іншим здобувати вищу освіту.

77% нинішніх студентів чи випускників університетів, які працюють чи планують працювати в ІТ, рекомендували б абітурієнтам свій виш чи інший виш в Україні. 17% радили б їхати вчитися за кордон. До прикладу, у 2019 році цей показник становив 24%. Більшість опитаних мають достатні знання для початку роботи в ІТ. Найчастіше айтівці починають працювати вже з 3–4 курсу (50%) чи пізніше (21%).