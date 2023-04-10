Торік у світі звільнили близько 150 тис. ІТ-фахівців, тенденція триває

13% ІТ-компаній, що працюють в Україні, збираються провести скорочення персоналу у 2023 році. Про це ідеться у дослідженні, проведеному спеціалізованим порталом DOU.

Скорочення можуть торкнутися і технічних, і нетехнічних фахівців. Більша імовірність звільнення персоналу – в аутсорсингових компаніях, а в продуктових ситуація більш стабільна.

Щодо звільнення ІТ-фахівців у 2022 році, 39% опитаних повідомили, що їхня компанія звільняла співробітників протягом останнього року (близько 2% респондентів зазначили, що компанії мали скорочення, але відновили найм). Найчастіше звільняли окремих співробітників (сказали 20% опитаних), рідше звільняли цілі команди (11%) чи звільняли в Україні, щоб найняти за кордоном (4%).

Щодо планів на 2023 рік, то, за результатами опитування, 13% компаній збираються звільняти технічних фахівців: 12% – розробників, 10% – тестувальників, а також 9% – нетехнічних спеціалістів. Про це під час опитування говорили керівники вищого рівня.

До 20% аутсорсингових компаній та 16% стартапів планують звільнення технічних фахівців, тоді як у продуктових компаніях, як показало опитування, лише 7% знають про заплановані скорочення серед технічних спеціалістів.

Нетехнічних спеціалістів планують звільнити 12% аутсорсингових компаній, 5% стартапів та 8% продуктових компаній.

Також опитування показало, що чим більша за розмірами компанія, тим більше ідеться про скорочення працівників. Наприклад, у компаніях із понад 1000 працівників про плани на скорочення сказали майже 23% фахівців рівня Lead+ (21,6% сказали про плани на скорочення технічних працівників), у компаніях із 200-1000 працівників про плани на скорочення сказали 15% фахівців Lead+, а в ІТ-компаніях, що мають до 200 працівників, про скорочення говорили 9,3% топ-менеджерів.

У маленьких компаніях, де менше 10 або менше 50 працівників, про плани на скорочення сказали 12,1% фахівців рівня Lead+. Також такі компанії більше звільняли працівників у 2022 році.

З огляду на такі тенденції, айтівці, які працюють у великих аутсорсингових компаніях, гірше оцінюють майбутнє українського ІТ-ринку і частіше хвилюються через можливу втрату роботи.

54% фахівців в аутсорсі турбуються про можливе звільнення, тоді як у продуктових компаніях таких працівників 39%. Ще 53% вважають, що їм було б важко знайти нову роботу – проти 46% у продуктових компаніях. 42% працівників аутсорсу вважають, що ситуація в українському ІТ ставатиме гіршою, а в продуктових компаніях таку думку висловили 35% опитаних фахівців.

Додамо, що торік у світі понад 1000 ІТ-компаній звільнили 152 тис. своїх фахівців. За прогнозами експертів, така світова тенденція збережеться щонайменше у першому півріччі 2023 році.

Портал DOU провів опитування 7021 працівників ІТ-компаній, які працюють в Україні у лютому 2023 року.