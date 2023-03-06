Загалом до переліку найкращих увійшли 15 українських компаній

Міжнародна профільна асоціація IAOP опублікувала рейтинг найкращих аутсорсерів світу The 2023 Global Outsourcing 100. До переліку найкращих потрапили і 15 українських IT-компаній, серед яких – три зі Львова. Про це повідомляє львівський ІТ Кластер.

У топ-100 найкращих аутсорсерів світу увійшли три компанії-засновниці Львівського ІТ Кластера – Intellias та N-iX, засновані у Львові у 2002 році, та Eleks, сімейна компанія, заснована ще у 1991 році.

Окрім того, найкращими аутсорсерами світу визнані чотири глобальні ІТ-компанії, що мають офіси у Львові і входять до львівського ІТ Кластера. Це Infopulse (заснована у Києві), Intetics (заснована у Мінську, Білорусь), Sigma Sofware Group (шведсько-українська компанія) та CHI Software (глобальна компанія).

«Ми пишаємося тим, що компанії Кластера попри повномасштабну війну, блекаути та інші труднощі, цьогоріч вкотре займають сильні позиції у рейтингу глобальних аутсорсингових компаній», – прокоментував СЕО Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

Асоціація IAOP обирає компанії за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, отримані компанією сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проекти корпоративної соціальної відповідальності.

Із повним переліком компаній, що увійшли у топ-100, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, інженери львівської IT-компанії SoftServe перемогли у хакатоні НАТО.