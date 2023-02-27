Інженери працювали над аналізом даних із міжнародних навчань військових

Інженери львівської ІТ-компанії SoftServe перемогли у хакатоні НАТО за напрямком створення аналітичних дашбордів. Про це ZAXID.NET розповіли у компанії.

Під час хакатону команди змагалися за трьома напрямками: програмування дронів, застосування штучного інтелекту для контекстного та семантичного аналізу новин та створення аналітичних дашбордів.

Інженери SoftServe взяли участь у змаганнях саме за третім напрямком, де завданням було створити креативну та інтерактивну графіку для багатонаціональних навчань НАТО CWIX, на яких перевіряють, як ІТ-системи союзників будуть взаємодіяти в бойових умовах, а також розробити КРІ, які б показали наскільки успішними були такі збори у порівнянні із попередніми роками.

Українські інженери детально проаналізували переваги і недоліки навчань. На основі отриманих даних вони не просто сформували показники ефективності, а й додатково розробили рекомендації, як покращити результативність CWIX та запропонували рішення, що допоможе швидко виявляти прогалини, які заважають успіху навчань, та усувати їх.

«Хакатон став чудовим майданчиком для нових ідей, що допоможуть боротися з реальними викликами, з якими зіштовхується НАТО та Україна у війні з Росією. Цей досвід став надзвичайно корисним для нашої команди, і ми надалі продовжимо допомагати Збройним Силам з інноваційними рішеннями задля спільної перемоги над ворогом», – прокоментував лідер команди, Big Data Competence Manager у SoftServe Тарас Кльоба.

Переможці презентуватимуть свої рішення на Spring 2023 TIDE Sprint, що відбудеться у квітні в Норвегії. Це ключовий майданчик в серії подій НАТО з взаємосумісності, на якому збираються експерти, науковці та розробники з різних країн. Згодом рішення українських інженерів можуть протестувати під час навчань CWIX.

TIDE NATO Hackathon, що цьогоріч відбувся у Варшаві, є частиною циклу подій, мета яких – покращити взаємосумісність НАТО та союзників через пошук інноваційних рішень та підходів.