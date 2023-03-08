У другому півріччі 2022 року українські ІТ-компанії стали стрімко втрачати фахівців

За друге півріччя 2022 року глобальна ІТ-компанія SoftServe, заснована у Львові, втратила 1468 працівників. Про це ідеться у дослідженні порталу DOU про кількість працівників у 50-ти найбільших ІТ-компаніях України.

SoftServe – друга за величиною ІТ-компанія в Україні. У першому півріччі минулого воєнного року працівників там поменшало лише на 164 проти 1468 у другому.

Найбільша українська ІТ-компанія – EPAM – у другому півріччі втратила 1255 працівників, у першому – майже стільки ж (1260).

Третя найбільша компанія на ринку ІТ в Україні – GlobalLogic – зменшилась у другому півріччі на 444 працівника, хоча у першій половині 2022 року мала позитивну динаміку.

Так само у другому півріччі 2022 року втрачали працівників й інші українські компанії, що мають офіси у Львові: Ciklum (203), DataArt (250), Infopulse (65), SigmaSoftware (100), Eleks (215), Grid Dynamics Group (160), SQUAD (124), WIX (100) та інші.

Ці втрати працівників у більшості випадків пов’язані з їхньою релокацією за кордон та потребою у легалізації там через певний проміжок часу (приблизно пів року). А це передбачає і сплату податків у країні релокації, а не в Україні – звідси такі цифри. Та ж SoftServe минулого року відкрила центр розробки у сусідній Румунії, де частина працівників – місцеві, а частина – релоковані з українських офісів.

Загальна кількість спеціалістів у топ-50 українських компаній у другому півріччі 2022 року скоротилась на 5,3% або 5200 фахівців. Зараз, за даними DOU, у 50-ти найбільших IT-компаніях України працює 92,4 тисячі людей проти 100 тисяч у січні 2022 року.