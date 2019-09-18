Верховна Рада обмежила кількість справ, які розглядатиме Антикорупційний суд

У середу, 18 вересня, Верховна Рада прийняла зміни до закону «Про Вищий антикорупційний суд», який має зменшити навантаження на суд.

У другому читанні за зміни проголосували 323 нардепи, проти – 5, ще 13 обранців утримались. Попередньо до ВАКС для рогляду повинно було надійти понад 3000 справ (зокрема, близько 190 кримінальних проваджень, над якими працювало НАБУ під керівництвом САП, – ред).

Проте прийнятий законопроект передбачає що до Вищого антикорупційного суду передаються усі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких завершено прокурорами САП і судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня ухвалення цього законопроекту.

Усі інші справи за корупційними статтями будуть передаватись до ВАКС поступово, якщо слідство щодо них було розпочате після запуску роботи суду, тобто після 5 вересня.