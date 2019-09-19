Верховна Рада продовжила міжнародну закупівлю ліків до 2022 року

Міжнародні закупівлі ліків продовжено до 2022 року

У четвер, 19 вересня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект №1076 про держзакупівлі. «За» проголосували 292 народні обранці. У законопроект після першого читання були внесені поправки і міжнародні закупівлі ліків продовжено до 2022 року.

«Проект Закону 1076 щойно був підтриманий 292 голосами. Міжнародні закупівлі продовжено на 2 роки. Ура!», – написала на своїй сторінці у Facebook народна депутатка від «Голосу», екс-заступниця МОЗ Ольга Стефанишин.

У законопроект про держзакупівлі до другого читання депутати внесли 125 поправок, з яких 76 було враховано.

«5 років тому МОЗ закуповувало одну таку таблетку за 96,51 долара. Тоді такі ліки від держави отримували одиниці. У 2018 році Україна через міжнародні організації таку таблетку закупила за 1 долар і 34 центи. Різниця в ціні - 72 рази! Зараз усі пацієнти з раком крові отримують ці ліки безкоштовно. І таких прикладів різниці ціни на препарати сотні», – пише Ольга Стефанишин.

Нагадаємо, 10 вересня, депутати Верховної Ради ухвалили законопроект про держзакупівлі у першому читанні, в якому зник пункт, який дозволяв МОЗ закуповувати ліки через міжнародні організації. Під час розгляду законопроекту у парламенті, ніхто навіть не обмовився про те, що міжнародну закупівлю ліків скасовують. Але це помітили пацієнтські організації, які першими забили тривогу, адже вже з березня 2020 року важкохворі могли залишитися без ліків і Україна ризикувала повернутися до корупційних схем закупівель ліків.