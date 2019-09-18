Верховна Рада скасувала ліцензування телекомунікаційних послуг

Верховна Рада остаточно скасувала ліцензування телекомунікаційних послуг. За відповідний законопроект №1050 у другому читанні і в цілому проголосували 349 депутатів, інформує LB.ua.

Ухвалений проект прибирає неузгодженість між нормами закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» і закону «Про телекомунікації». Згідно з першим законом, ліцензування у галузі телекомунікації втратило чинність 1 січня 2018 року, тоді як у законі «Про телекомунікації» ця норма залишилася.

Унаслідок цього тільки за 2018 року компанії телекомунікаційної галузі заплатили 13,5 млн грн за ліцензії на види діяльності, які такої ліцензії вже не вимагають. Вартість однієї ліцензії становить від 340 грн для дротового радіомовлення до 9 млн грн для міжнародного фіксованого зв'язку.

Після набуття чинності закону оператору телекомпослуг досить буде лише повідомити профільного регулятора про початок діяльності.

Також депутати запровадили відповідальність за недостовірну або неповну інформацію в повідомленні про початок діяльності — штраф 17-34 тис. грн. Порушення терміну повідомлення про зміну поданих раніше даних передбачає штраф 8,5-17 тис. грн.

Законопроект також є кроком до реалізації положення Угоди про асоціацію з ЄС в щодо скасування регуляторних бар'єрів доступу на ринок телекомунікаційних послуг.