У середу, 28 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про зміни до Земельного кодексу України щодо управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Всього за відповідний законопроект №2194 проголосували 284 народні депутати. Проект цього закону продали на розгляд ще у 2019 році, однак його кілька разів правили, а розгляд переносили.

16 березня Рада почала у повторному другому читанні розгляд законопроекту, до якого було підготовано 3 128 пропозицій і поправок, переважно від депутатів із фракцій «Опозиційна платформа – За життя» та «Батьківщина».

Законопроект є лише одним з проектів з пакету земельної реформи та стосується саме земельної децентралізації. Він також має повернути у комунальну власність землі місцевих громад за межами населених пунктів.

За словами голови комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського, це не буде стосуватися землі Міноборони, природоохоронного фонду та державних підприємств, установ та організацій.

Питання щодо решти таких ділянок зможуть контролювати та регулювати самі територіальні громади. Зокрема, законопроект дозволить 1 400 місцевим громадам розпоряджатися 10 млн гектарами землі – це 1/6 території України. Водночас державі залишаться 0,75 млн гектарів: військові полігони, природоохоронні землі, ділянки держпідприємств.

Окрім того, законопроект передбачає наступне:

громада зможе вирішувати продавати чи здавати ділянки в оренду;

увесь виторг піде до місцевого бюджету (це близько 4,5 млрд грн щороку);

використання земель буде під контролем громад;

орендар ділянки буде першим у черзі на її купівлю;

надання нових ділянок для городництва буде не більше 0,6 га;

громади самі домовлятимуться про межі між собою.

Закон передбачає і обмеження у використанні земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Зокрема, у документі йдеться, що особливий режим охорони, відтворення і використання таких земель «поширюється на всі розташовані в межах таких територій та об’єктів землі та земельні ділянки незалежно від форми власності та цільового призначення».