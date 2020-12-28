Міністерство аграрної політики існувало раніше, але у 2019 році його об’єднали з Мінекономіки

Кабінет міністрів України відновив Міністерство аграрної політики шляхом скасування його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, що відбулося у 2019 році. Відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок увечері, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Це, по суті, дає старт створенню нового Міністерства аграрної політики», – зазначив під час урядового засідання міністр економіки Ігор Петрашко.

Зазначимо, що міністр для нового міністерства вже є – 17 грудня Верховна Рада проголосувала за призначення на цю посаду Романа Лещенка. Він закликав ввести Державне агентство водних ресурсів у структуру нового міністерства і анонсував зміни до профільного законодавства для запуску масштабної програми інвестицій в зрошення півдня України.

Міністерство аграрної політики існувало раніше, але у 2019 році його об’єднали з Мінекономіки. Після відставки уряду Олексія Гончарука влада заявила про намір повернутися до практики існування двох міністерств.

Мінагрополітики запропонували очолити Тимофію Милованову, який в уряді Гончарука саме був головою об’єднаного Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Однак від посади Милованов відмовився.

Після цього від ідеї розділення відомств відмовились і лише зараз, через 10 місяців після відставки уряду Гончарука, Мінагрополітики таки створили.

Символічно, що ухвалення закону про відкриття ринку землі – що стало однією з найбільш знакових подій для аграрного життя в історії України, сталося в час, коли окремого сільськогосподарського міністерства не було.