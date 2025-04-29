Детальний план передбачав будівництво 6-поверхового житлового будинку

Верховний Суд скасував дію детального плану території в районі вул. Технічної (тепер вул. Ірини Фаріон), Каменярів, Дорошенка та Бібліотечної, що передбачає будівництво офісів, а також житлової 6-поверхівки. Суд визнав, що ДПТ розробили без належної екологічної оцінки впливу на довкілля

Проєкт детального плану території розробили у 2018 році. Він охоплює 1,8 га та передбачає будівництво житлових апартаментів і офісів біля парку імені Івана Франка. Зокрема, у дворі будівлі Спілки споживчих товариств Львівської області, на місці складів та гаражів спілки, планували збудувати 4-поверхову громадську будівлю з офісами та терасою, що виходитиме на вул. Каменярів. А зі сторони вул. Технічної передбачене будівництво 6-поверхового житлового будинку.

Житловий будинок розрахований на 16 квартир або 16 готельних апартаментів. Біля будівлі планували облаштувати 10 паркомісць для мешканців, ще 10 передбачені в підземному паркінгу. У березні 2023 року депутати Львівської міської ради затвердили відповідний детальний план.

У серпні 2023 року львів’янка Галина Маковська звернулась в суд із вимогою скасувати ДПТ через низку порушень. Зокрема, міська рада розробила документ без екологічної оцінки, а також не погодила плани забудови ділянки з Мінкультом, оскільки вона розташована в історичному ареалі.

У лютому 2024 року Львівський окружний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив, однак Галина Маковська оскаржила це рішення у Восьмому апеляційному адміністративному суді, який підтвердив, що при розробці генплану не розробили документ про екологічну оцінку впливу та не погодили його з Мінкультом. 15 квітня Верховний Суд залишив постанову апеляційного суду чинною і скасував дію детального плану в районі вул. Технічної, Каменярів, Дорошенка та Бібліотечної. При цьому, суд не взяв до уваги тезу про непогодження ДПТ із Мінкультом, зазначивши, що на час розробки документа такої вимоги не було.

У окремій думці суддя Тетяна Стрелець зауважила, що на час затвердження детального плану у 2023 році норма про узгодження забудови в історичному ареалі вже діяла, тож постанову апеляційного суду варто підтримати повністю.

Додамо, що замовником розроблення ДПТ була Спілка споживчих товариств Львівської області, що зареєстрована на вул. Ірини Фаріон, 1 (колишня вул. Технічна).