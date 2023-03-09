З боку вул. Каменярів збудують 4-поверхову будівлю громадського призначення із терасою, що виходитиме на парк Франка

Депутати Львівської міської ради затвердили детальний план території в районі вул. Технічної, Каменярів, Дорошенка та Бібліотечної, що передбачає будівництво комерційної будівлі з офісами, а також житлової 6-поверхівки. За відповідну ухвалу проголосували 35 депутатів.

Проект детального плану території розробили ще у 2018 році. Його площа охоплює 1,8 га та передбачає будівництво житлових апартаментів і офісів.

Зокрема у дворі будівлі Спілки споживчих товариств Львівської області, неподалік парку Івана Франка, на місці складів та гаражів спілки, збудують 4-поверхову будівлю громадського призначення з офісами та терасою, що виходитиме на вул. Каменярів.

У другій черзі, зі сторони вул. Технічної, передбачене будівництво 6-поверхового житлового будинку. У проекті ДПТ розглядали два варіанти його використання: або як житловий будинок, або як апарт-готель.

Житловий будинок розрахований на 16 квартир, на першому поверсі передбачається адміністративне приміщення. Готель буде розрахований на 16 апартаментів, з яких 12 буде одномісними, а 4 – двоміснми. Біля будівлі заплановано 10 паркомісць для мешканців, ще 10 місць планують облаштувати у підземному паркінгу.

Для будівництва громадської та житлової будівлі замовники будівництва повинні будуть звернутися до виконкому міської ради за містобудівними умовами та обмеженнями.