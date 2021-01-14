Cуд скасував указ про звільнення Семочка

Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав протиправним і скасував указ тодішнього президента Петра Порошенка про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це прес-служба Верховного суду повідомила у коментарі «Українській правді».

Зазначається, що позов Семочка до президента про скасування указу щодо його звільнення задовольнили частково.

Зокрема, Касаційний адмінсуд ВС визнав протиправним та скасував указ президента від 2019 року про звільнення Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

У прес-службі додали, що в задоволенні решти позовних вимог позивачу відмовили.

В чому суть справи Сергія Семочка

Восени 2018 року проект журналістських розслідувань Bihus.Іnfo повідомив, що родичі, зокрема цивільна дружина, першого заступника голови СЗР Сергія Семочка отримали російське громадянство після анексії Криму. Також журналісти зазначили, що його родичі постійно подорожують між окупованим Кримом та Києвом.

Згідно з даними медійників, Семочко в роки свого керівництва економічною контррозвідкою СБУ нібито отримував гроші від фармацевтичних компаній. Журналісти вважають, що саме це могло стати підставою купівлі його сім’єю нерухомості під Києвом на 200 млн грн та появу у нього дорогого автомобіля.

Згодом Семочко заперечив інформацію про російське громадянство своєї дружини та дітей. Зокрема, він зазначив, що нерухомість під Києвом його цивільна дружина заробила сама, а машина числиться на балансі СЗР.

Після виходу журналістського розслідування СБУ порушила кримінальну справу щодо Сергія Семочка за підозрою у державній зраді. Водночас, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження за підозрою в незаконному збагаченні.

11 грудня 2018 року контррозвідка СБУ підтвердила, що дружина та дочка Сергія Семочка мають російське громадянство.

Звільнили Семочка з посади у квітні 2019 року. 3 вересня Семочка звільнили з військової служби.