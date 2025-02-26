Вершково-сирний суп з часниковими грінками. Рецепт дня0
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Вершково-сирний суп – це смачний і ситний варіант для обіду. Його ніжна текстура та кремовий смак створюють гармонійне поєднання з часниковими грінками. Легко приготувати, він стане чудовим вибором для тих, хто хоче насититися, але не витратити багато часу на кухні.
Інгредієнти:
- картопля – 5-6 шт.;
- цибуля – 1-2 шт.;
- плавлений сир (м’який) – 1 шт.;
- білий хліб – 2-4 скибки;
- зелень за смаком;
- спеції за смаком;
- вершкове масло – 30 г.
Спосіб приготування:
Грінки краще обсмажувати на вершковому маслі, яке ідеально підкреслює смак. Розтопіть масло на слабкому вогні. Наріжте білий хліб кубиками та викладіть його на сковороду. Потім видавіть часник і змішайте його з охолодженими грінками. Залиште їх в стороні, поки будете готувати суп, пишуть «Домашні кухарі».
Наріжте картоплю і цибулю, додайте їх у киплячу воду. Посоліть та додайте спеції за смаком.
Коли вода закипить, варіть суп на середньому вогні. Під час варіння додайте плавлений сир (найкраще підходить сир у «ванночках», він додає більш насиченого смаку).
В кінці додайте вершки і доведіть до кипіння. Зелень і грінки додавайте за смаком безпосередньо перед подачею.