Вершково-сирний суп – це смачний і ситний варіант для обіду. Його ніжна текстура та кремовий смак створюють гармонійне поєднання з часниковими грінками. Легко приготувати, він стане чудовим вибором для тих, хто хоче насититися, але не витратити багато часу на кухні.

Інгредієнти:

картопля – 5-6 шт.;

цибуля – 1-2 шт.;

плавлений сир (м’який) – 1 шт.;

білий хліб – 2-4 скибки;

зелень за смаком;

спеції за смаком;

вершкове масло – 30 г.

Спосіб приготування:

Грінки краще обсмажувати на вершковому маслі, яке ідеально підкреслює смак. Розтопіть масло на слабкому вогні. Наріжте білий хліб кубиками та викладіть його на сковороду. Потім видавіть часник і змішайте його з охолодженими грінками. Залиште їх в стороні, поки будете готувати суп, пишуть «Домашні кухарі».

Наріжте картоплю і цибулю, додайте їх у киплячу воду. Посоліть та додайте спеції за смаком.

Коли вода закипить, варіть суп на середньому вогні. Під час варіння додайте плавлений сир (найкраще підходить сир у «ванночках», він додає більш насиченого смаку).

В кінці додайте вершки і доведіть до кипіння. Зелень і грінки додавайте за смаком безпосередньо перед подачею.