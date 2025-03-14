Процес обрізання проводиться протягом трьох років

Щоб абрикоси давали великий врожай смачних і соковитих плодів, потрібно забезпечити деревам правильний догляд. Однією з важливих процедур є весняне обрізання, про яке детально пишуть «Вікна».

Обрізати абрикос необхідно починаючи з другого року після посадки саджанця. Це роблять до початку сокоруху, в період, коли дерево ще не розпустило листя.

Чому важливо обрізати абрикос навесні

Абрикос росте значно швидше за інші дерева, тому обрізку слід проводити кілька разів на рік, зазвичай двічі або тричі, зокрема і навесні. Якщо ви пропустите обрізку на два чи три роки, дерево розростеться, і це призведе до зниження кількості плодів.

Функції обрізки:

допомагає у формуванні правильної форми крони;

стимулює зростання нових пагонів;

покращує освітлення всіх частин крони;

збільшує врожайність;

допомагає оздоровити дерево;

підвищує загальну життєздатність рослини.

Як правильно обрізати абрикос навесні

Існують різні типи обрізки абрикоса, які залежать від віку і стану дерева:

Формувальна обрізка – здійснюється в перший рік після посадки і допомагає створити основну структуру дерева. Омолоджувальна обрізка – спрямована на відновлення росту та рівноваги між деревом і плодоношенням, зазвичай проводиться на старших деревах. Регулювальна обрізка – допомагає контролювати ріст та врожайність у дорослих деревах, особливо в разі слабкого приросту. Санітарна обрізка – передбачає видалення хворих, сухих або пошкоджених гілок.

Особливості обрізки

При обрізанні абрикоса важливо зберігати прирости до 50 см. Є два основних методи формування крони:

для сильнорослих сортів підходить розряджено-ярусна форма, яка складається з п’яти основних гілок, між якими залишають відстань 35-40 см;

форма, яка складається з п’яти основних гілок, між якими залишають відстань 35-40 см; для слаборослих дерев краще використовувати вазоподібну форму, обрізаючи гілки навколо стовбура.

Якщо ви хочете створити чашоподібну крону, то потрібно обрізати п’ять або сім основних гілок на 40-50 см вже на другому році життя дерева.

Під час обрізки варто видаляти не більше третини від загальної кількості основних гілок. Обрізати слід тільки здорові дерева з приростом більше 40 см.

Використовуйте добре заточений інструмент, щоб не пошкодити кору. Після обрізки місця спилу потрібно обробити садовим варом.