«Наш колега, начальник загальнопаркового відділу Віктор Андріянов, ветеран, воїн 116-ї окремої механізованої бригади взяв участь у Чемпіонаті України з інклюзивного самбо та здобув перше місце. Дякуємо Віктору за подвиг і вдячні небайдужим тренерам із самбо, зокрема Романові Шміло, Семенові Сударікову та Дмитрові Дмитруку, які надихають наших ветеранів», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що вперше в Україні у Львівській області цього року провели Чемпіонат з адаптивної боротьби самбо. У ньому взяли участь близько 800 учасників різної вікової категорії.

«Наша область стала центром інклюзивного самбо в Україні. Цей напрям розвиваємо у межах обласного проєкту “Ліга Нескорених”. Проєкт уже рік допомагає ветеранам повертатися до активного життя через спорт», – зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Віктор Андріянов служив із 2014 року 24-ї Королівській бригаді імені Данила Галицького, потім був командиром відділення 40-го окремого мотопіхотного батальйону 17-ї танкової бригади та служив у 116-й окремій механізованій бригаді. Після демобілізації через поранення на запрошення адміністрації пішов працювати у Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького у Львові.