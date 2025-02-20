Міський голова Львова Андрій Садовий доручив заступнику з містобудування Любомиру Зубачу визначити земельні ділянки на території Львова та приєднаних громад, на яких можна облаштувати тенісні корти. Відповідне доручення Андрій Садовий дав під час сесії Львівської міськради у четвер, 20 лютого.

Як повідомив директор офісу спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, станом на 1939 рік у Львові діяло 154 корти, тоді як зараз їх лише 68. При цьому, лише один із цих кортів – на вул. Мельника, 18 – придатний для проведення міжнародних змагань. Усі інші можуть слугувати лише тренувальними базами.

Загалом у місті тенісом займається понад 1500 дітей та дорослих, однак їхня кількість зростає. Тому міськрада пропонує створювати корти біля шкіл, аби стимулювати дітей займатися тенісним спортом одразу після навчання. Наразі є розроблені проєкти для ліцею №28 та ліцею №18.

Нові корти мають бути доступними для всіх, зокрема для людей з інвалідністю – обладнані пандуси, широкими входами та безбар’єрними роздягальнями. Також міськрада закликала до співпраці забудовників, яким пропонує розглянути можливість облаштування кортів біля житлових комплексів. Фокус на Шевченківський та Личаківський райони, де майже нема якісних тенісних баз.

За результатами звіту Антона Нікуліна, міський голова Львова доручив заступнику з містобудування Любомиру Зубачу визначити та зарезервувати земельні ділянки під будівництво тенісних кортів різної форми власності та подати на наступне пленарне засідання дорожню карту для реалізації проєкту розбудови тенісної інфраструктури у Львові.