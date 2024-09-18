ГО «Тенісна академія Ю-Некст» власним коштом хоче побудувати тенісні корти у парку 700-річчя Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий наклав вето на ухвалу, яка передбачала поділ території парку 700-річчя Львова та створення кортів для великого тенісу. Ділянку парку планували розділити і дозволити приватному інвестору збудувати на його території корти, втім міський голова зауважив, що це ставить під загрозу парк загалом.

Під час пленарного засідання 12 вересня Львівська міська рада прийняла ухвалу, якою затвердила об’єкт інвестування, що передбачає будівництво спортивної інфраструктури для занять великим тенісом на території парку 700-річчя Львова. Цією ухвалою депутати дозволили ЛКП Зелений Львів поділити земельну ділянку парку площею 20,2 га на дві окремі – 19 га під парк і 1,2 га під створення тенісних кортів, будівництво яких має профінансувати ГО «Тенісна академія Ю-Некст».

На сесії голова комісії екології, природокористування та енергозбереження Володимир Лучишин повідомив, що це питання не виносили на розгляд профільної комісії, тому вона виступає проти будівництва кортів у парку. За його словами, парк 700-річчя Львова – один із найзеленіших у місті, ним у спекотну погоду часто гуляють львів’яни.

«Львів’яни активні, тож на комісію прийшла представниця громади, яка була авторкою проєкту розвитку цього парку ще в 2019-му. Тоді ініціативна група з проєктом парку перемогла у конкурсі проєктів на фінансування з громадського бюджету, бо назбирали понад тисячу голосів львів’ян, що живуть у цьому районі. Для першого року громадського бюджету – це дуже багато. Зрештою громада, як ми бачимо, і досі дбає про “свій парк”», – повідомив Володимир Лучишин.

Комісія звернулася до управління інвестицій з проханням знайти для тенісних кортів іншу земельну ділянку, а також закликала міського голову накласти на цю ухвалу вето. 18 вересня на сайті Львівської міськради оприлюднили зауваження Андрія Садового до цієї ухвали, в якому вказано, що поділ ділянки парку ставить під загрозу існування рекреаційної зони загалом. Тож наразі дія цієї ухвали зупинена. За процедурою, її можуть винести на розгляд депутатів на одній із наступних сесій.

За даними аналітичної системи YouControl, ГО «Тенісна академія Ю-Некст» зареєстрована у 2020 році у Львові. Її керівником та одним із засновників є Остап Ткач. Також засновниками є Юрій Боярінов та Сергій Рагозін. Академія працює на вул. Стрийській, 195б.