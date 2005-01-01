Ветерани АТО мають докази роботи українських компаній на окупованих територіях

Горілка українського бренду продається у Луганську, Донецьку, у Сімферополі

Професійна спілка військовослужбовців - ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та поліцейських - заявляє, що має докази діяльності українських горілчаних компаній на окупованих територіях Донбасу та в Криму. Про це на прес-конференції в «Укрінформі» повідомив голова профспілки Олександр Маматов.

Він назвав один з відомих брендів і сказав, що горілка під цим брендом «продається у Луганську, Донецьку, у Сімферополі». «Конкретні чеки є, що її там купували, і там вказано, що виробник - місто Запоріжжя. Але як вона туди потрапляє - тут у мене є багато питань до наших прикордонної служби, фіскальної служби, до Служби безпеки України і до НАБУ», - сказав Маматов.

За його словами, члени профспілки мають намір звернутися до правоохоронних органів, до ДФСУ, до НАБУ, до громадськості, аби вони нарешті узялися за це питання. «Крім того, ми будемо пропонувати суспільству не купляти продукцію цих виробників», - додав Маматов.

Учасники прес-конференції стверджують, що в торговельних мережах Луганська та Донецька продукція ряду виробників вільно продається із так званою акцизною маркою невизнаних самопроголошених «республік», чия діяльність кваліфікується як діяльність терористичних організацій. Наявність марок терористів, стверджують вони, свідчить про сплату податків на території «ЛНР/ДНР» та фінансову підтримку терористичної діяльності.

Представник «Правого сектору» Ігор Павленко заявив, що на окупованих територіях продають не тільки горілчані вироби. За його словами багато брендів продуктових, промислових товарів продовжують постачати товари і мати торгівлю через офшорні компанії. На переконання учасників прес-конференції, через таку діяльність ці компанії причетні до суспільно небезпечних злочинів, визначених статтею 258-5 КК України про фінансування тероризму.