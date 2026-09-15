Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на заміщення посади ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ). Про це повідомили на сайті МОН 14 вересня.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною, мають вчене звання, науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Конкурс оголосили 14 вересня, а термін подачі заяв від кандидатів становить два місяці. Із детальним переліком документів, які потрібно подати охочим взяти участь у конкурсі, можна ознайомитися на сайті Міносвіти.

Нагадаємо, що зараз Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка очолює 63-річна Валентина Бодак. Вона перемогла на виборах ректорка університету у жовтні 2021 року. До призначення професорка працювала на посаді проректорки цього вишу.

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