Вибухотехніки перевіряють повідомлення про замінування трьох львівських торгових центрів

Вибухотехніки перевіряють повідомлення про замінування

Інформація про замінування декількох об’єктів надійшла до поліції на електронну пошту. Через повідомлення вибухотехніки проводять перевірку у трьох львівських торгово-розважальних центрах. На час перевірки довелося евакуювати відвідувачів ТРЦ.

«Станом на 19 годину вже перевірили два ТРЦ. Зараз триває перевірка ще одного. Наразі ніяких вибухових пристроїв не виявлено. Також тривають перевірки на декількох дрібніших об'єктах», – повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації поліції Львівщини.

Фото зі сторінки Ігоря Зінкевича у Facebook

За інформацією поліції, станом на 19 годину перевірки провели у ТРЦ Forum Lviv та Спартак. Зараз триває перевірка у ТРЦ King Cross Leopolis. Вибухових пристроїв не виявили.