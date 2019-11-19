Вибухотехніки перевіряють повідомлення про замінування трьох львівських торгових центрів

СуспільствоОльга Гринько, 19 листопада6951

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Вибухотехніки перевіряють повідомлення про замінування трьох львівських торгових центрів
фото зі сторінки Ігоря Зінкевича у Facebook
Вибухотехніки перевіряють повідомлення про замінування

Інформація про замінування декількох об’єктів надійшла до поліції на електронну пошту. Через повідомлення вибухотехніки проводять перевірку у трьох львівських торгово-розважальних центрах. На час перевірки довелося евакуювати відвідувачів ТРЦ.

«Станом на 19 годину вже перевірили два ТРЦ. Зараз триває перевірка ще одного. Наразі ніяких вибухових пристроїв не виявлено. Також тривають перевірки на декількох дрібніших об'єктах», – повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації поліції Львівщини.

Фото зі сторінки Ігоря Зінкевича у Facebook

За інформацією поліції, станом на 19 годину перевірки провели у ТРЦ Forum Lviv та Спартак. Зараз триває перевірка у ТРЦ King Cross Leopolis. Вибухових пристроїв не виявили.

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