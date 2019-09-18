Від менінгококової інфекції у Львові помер дворічний хлопчик

У середу, 18 вересня, у реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні помер хлопчик, якому виповнилося лише рік і 9 місяців. Причина смерті – важка форма менінгококової інфекції. Це перший випадок смерті від цієї інфекції на Львівщині у цьому році.

Про це ZAXID.NET повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

«Захворювання розвивалося стрімко. У дитини підвищилася температура, виникла блювота, з’явилися симптоми, які нагадували ентеровірусну чи гострі респіраторні інфекції. Дитину відвезли до лікарні в Меденичах Дрогобицького району. Але стан погіршувався і дитину госпіталізували до Львова, в реанімаційне відділення Львівської обласної інфекційної лікарні», – повідомив Олег Когут.

Володимир Красильников, лікар анестезіолог реанімаційного відділення повідомив ZAXID.NET, що дитина поступила у реанімаційне відділення 17 вересня після обіду, а вночі 18 вересня померла. Причина – важка форма менінгококової інфекції.

За словами Олега Когута, зараз працівники Центру буудуть з’ясувати, з ким ця дитина була в контакті, можливо хтось з родичів був контактував з людьми, що мали схожі симптоми. І будуть пропонувати їм пройти обстеження.

«Мінінгококова інфекція була, є і буде, як і будь-яка інша інфекція. Цього року ми вже маємо вісім випадків захворювання на менінгококову інфекцію. Серед хворих були і дорослі, і діти, хоч, здебільшого, менінгококова інфекція частіше вражає дітей, але не завжди вона так важко закінчується. Все залежить від стану імунітету, чи є супутні захворювання тощо. Та інколи захворювання розвивається настільки швидко, що може забрати життя дитини чи дорослого буквально за кілька годин, особливо блискавична форма хвороби», – каже Олег Когут.

Менінгококова інфекція, за словами лікарів, передається повітряно-крапельним шляхом. Вона може уражати, як дітей, так і дорослих, особливо тих, у кого ослаблений організм