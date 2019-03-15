Від отруєння чадним газом у Львові помер 50-літній чоловік

У квартирі на вул. Городоцькій у Львові виявили тіло 50-річного чоловіка. Ймовірно, він помер внаслідок отруєння чадним газом.

«Близько 06:54 на вул. Городоцька, 93 виявили труп чоловіка 1969 року народження. Смерть відбулась до приїзду швидкої медичної допомоги, ймовірно через отруєння чадним газом», – розповіли в міському управлінні надзвичайних ситуацій.

Окрім того, від початку року станом на 14 березня у Львові зафіксували 23 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких потерпіло 46 осіб, з них 9 дітей. Через чадний газ померли семеро людей.

Як зазначають фахівці, «основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ».