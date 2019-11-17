Від початку року в ДТП на українських дорогах загинули 2716 людей

2716 людей загинули в ДТП на дорогах України за 10 місяців цього року, в середньому – це 9 людей щодоби, повідомила патрульна поліція України.

«Трагізм загибелі від ДТП посилюється тим, що в більшості випадків аварії можна було запобігти… Ми не хочемо, щоб люди гинули в ДТП. Ми хочемо, щоб люди, сідаючи за кермо, не вживали алкоголь, не перевищували швидкість, пристібалися, не говорили по телефону, садили у спеціальні крісла своїх дітей. Щоб пішоходи переходили дорогу по переходах і носили світловідбиваючі речі. Щоб мотоциклісти одягали шоломи, а велосипедисти – захисне спорядження», – сказано у заяві патрульної поліції, опублікованій 17 листопада.

Зазначимо, що 17 листопада світ відзначає Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Наприкінці минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляла, що за рік у світі внаслідок дорожньо-транспортних пригод гине 1,35 мільйона людей. Це найпоширеніша причина смерті людей віком від п’яти до 29 років, пише «Радіо Свобода».