Починаючи з лютого 2022 року на територію України з різних напрямків, зокрема, і через закритий кордон з РФ та Білоруссю, повернулося понад 18 тис. громадян України. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, через ці пункти пропуску повертаються громадяни України з окупованих територій.

«З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а надалі і деокупації певної частини територій, то через різні напрямки, різні ділянки кордону, зокрема у напрямку кордону з Росією та Білоруссю, додому з цих напрямів повернулося більше 18 тисяч наших співвітчизників, яких надалі прикордонники ДПСУ зустріли на кордоні і забезпечили пропуск на території України», – сказав Демченко.

Прикордонник також додав, що окрім пункту пропуску Колотилівка – Покровка у Сумській області, де працює гуманітарний коридор, також є можливість дістатися території України і з території Білорусі. Однак він наголосив, що офіційно – пункти пропуску зачинені рішенням уряду.

«Є один з пунктів пропуску, де ми фіксуємо що суміжна сторона також пропускає громадян в напрямку території України, але ще раз наголошую: рішенням Уряду пункти пропуску зачинені. Така норма може відбуватися виключно стосовно громадян України, які повертаються додому. Там не здійснюються пропускні операції як такі щодо оформлення громадян на вихід з України, або відносно громадян інших країн. Така норма стосується виключно повернення громадян України, які були змушені виїхати на територію Росії або Білорусі через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія», – розповів речник ДПСУ.

За словами Демченка, комунікація між ДПСУ та російськими прикордонниками не відбувається. Але якщо громадяни України зможуть дістатися до території України, їх зможуть зустріти українські прикордонники.

У напрямку кордону з країною-агресором, наші громадяни активно піддаються перевіркам з боку російських прикордонників. Не завжди у всіх наших громадян з першого разу вдається перетнути кордон для того, щоб дістатися української території.

«Але якщо наші громадяни прибудуть на будь-якому напрямку до української території, вони будуть допущені», – заявив прикордонник.