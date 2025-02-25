На Хмельниччині від ускладнень грипу померли двоє місцевих жителів. Це другий летальний випадок в області від початку 2025 року, повідомив 25 лютого головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич.

За його інформацією, протягом минулого тижня по медичну допомогу звернулися понад 10 тис. жителів Хмельниччини, в яких виявили гострі респіраторні вірусні інфекції. Найвищий рівень захворюваності зафіксували у Хмельницькому, Шепетівському та Кам’янець-Подільському районах.

«Ускладнення, спричинені грипом А, цього тижня стали причиною летальних випадків. Зокрема, померли двоє людей віком від 30 до 64 років, котрі мешкали у Хмельницькій та Солобковецькій громадах і не були щеплені проти грипу», – зазначив Микола Габрикевич.

Наприкінці січня через ускладнення від грипу А померла 49-річна хмельничанка, яка мала супутню патологію. Жінка пʼять днів лікувалася вдома, а коли її привезли у лікарню – легень майже не було. Це був перший летальний випадок у 2025 році.

Додамо, що грип – гостра вірусна інфекційна хвороба з періодичним епідемічним чи навіть пандемічним поширенням, яка доволі часто дає ускладнення у вигляді пневмоній, енцефалітів тощо. Тому лікарі радять при перших симптомах захворювання звертатися по медичну допомогу, особливо тим людям, які мають супутні захворювання: цукровий діабет, ожиріння, захворювання серця, дихальних шляхів.