З 20 до 28 лютого усі навчальні заклади Хмельницької області, окрім дитсадків, переходять на дистанційну форму навчання. Таке рішення прийняли через зростання захворюваності на ГРВІ та грип, повідомив 19 лютого голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«У зв’язку з високим рівнем захворюваності дітей на грип та ГРВІ, а також з метою недопущення подальшого поширення хвороби, запобігання поширенню COVID-19 і попередження загострення епідемічної ситуації в області, усі навчальні заклади Хмельниччини, за винятком закладів дошкільної освіти, переходять на дистанційну форму навчання», – зазначив Сергій Тюрін.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила відповідне рішення у середу, 19 лютого, під час позачергового засідання.

Головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевича розповів ZAXID.NET, що за минулий тиждень в області зафіксували понад 10 тис. нових випадків захворюваності на грип та ГРВІ. Найбільше хворих – це діти до 17 років, тому місцевій владі рекомендували провести профілактичні заходи.

Додамо, що наразі у п’яти областях на заході України через зростання захворюваності на ГРВІ фіксують перевищення епідпорогу. Йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області.