На Хмельниччині від ускладнень грипу помер 65-річний місцевий житель, який був нещеплений та мав супутні захворювання. Це вже четвертий летальний випадок в області від початку 2025 року, повідомив 3 березня головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич.

За його інформацією, протягом минулого тижня по медичну допомогу звернулися понад 10 тис. жителів Хмельниччини, в яких виявили гострі респіраторні вірусні інфекції. Проте, як зазначив Микола Габрикевич, епідситуація частково покращилася.

«На жаль, минулого тижня від грипу типу А помер 65-річний мешканець Хмельницької тергромади, який був нещеплений та мав низку важких супутніх захворювань», – розповів Микола Габрикевич

Наприкінці січня через ускладнення від грипу А померла 49-річна хмельничанка, яка мала супутню патологію. Жінка пʼять днів лікувалася вдома, а коли її привезли у лікарню – легень майже не було. Це був перший летальний випадок у 2025 році. Через місяць, 25 лютого, стало відомо про смерть ще двох людей.

Додамо, що грип – гостра вірусна інфекційна хвороба з періодичним епідемічним чи навіть пандемічним поширенням, яка доволі часто дає ускладнення у вигляді пневмоній, енцефалітів тощо. Тому лікарі радять при перших симптомах захворювання звертатися по медичну допомогу, особливо тим людям, які мають супутні захворювання: цукровий діабет, ожиріння, захворювання серця, дихальних шляхів.