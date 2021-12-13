Від залізничної станції у Татарові запустили автобусні рейси до «Буковелю»
Час відправлення автобусів прив'язаний до графіка поїздів
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«Укрзалізниця» запустила автобусні перевезення від станції Татарів до гірськолижного курорту Буковель. Відправлення та прибуття автобусів узгоджене з графіком поїздів, які курсують через залізничну станцію. Вартість перевезення в одну сторону — 50 грн, час у дорозі — 20 хв.
Про запуск регулярних автобусних рейсів від залізничної станції Татарів до Буковелю у понеділок, 13 грудня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
«Сьогодні 68 із 100 пасажирів, які прибули поїздом №55 «Київ – Рахів» до зупинки «Татарів-Буковель», обрали для трансферу автобусні шатли. Час відправлення автобусів прив'язаний до залізничних рейсів, тож усі гарантовано доїдуть швидко та зручно», — йдеться у повідомленні прес-служби.
За інформацією «Укрзалізниці», тривалість поїздки до Буковелю не перевищує 20 хв.
Додамо, що на залізничній станції у Татарові розпочалася реконструкція. Тут облаштують громадські туалети, відкриють касу, автостоянку, продовжать перон та відремонтують залу очікування. З 12 грудня залізнична станція «Татарів» приймає пасажирів із семи потягів. Також «Укрзалізниця» анонсувала продовження маршруту поїзда №57/58 Київ — Яремче до Ворохти з 12 грудня. Водночас на час новорічних та різдвяних свят до популярних поїздів, що курсують до лижних курортів, додадуть вагонів. Таке рішення «Укрзалізниця» прийняла через збільшення попиту на поїзди,