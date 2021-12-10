Укрзалізниця збільшила кількість вагонів через збільшений попит на потяги до Карпат

«Укрзалізниця» анонсувала продовження маршруту поїзда №57/58 Київ — Яремче до Ворохти з 12 грудня. Водночас на час новорічних та різдвяних свят до популярних поїздів, що курсують до лижних курортів, додадуть вагонів. Таке рішення «Укрзалізниця» прийняла через збільшення попиту на поїзди, який наразі перевищує минулорічний, повідомила у п'ятницю, 10 грудня, прес-служба «Укрзалізниці».

За інформацією «Укрзалізниці» на період з 23 грудня по 9 січня вже продано:

до станції Татарів (Буковель) — 4,9 тис. квитків, що за два тижні до початку сезону складає 196% від показника 2019/2020;

до станції Яремче — 11 тис. квитків (102%);

до станції Ясіня — 6,9 тис. (101%);

до станції Ворохта — 8,3 тис. (85%).

Також в «Укрзалізниці» нагадали, якими потягами можна дістатися до гірськолижних курортів.

Буковель

До станції Татарів (Буковель) прямують такі поїзди:

№5/6 Маріуполь — Рахів

№15/16 Харків — Рахів

№55/56 Київ — Рахів

№95/96 Київ — Рахів

№25/26 Одеса — Рахів

№125/126 Миколаїв — Рахів

№ 57/58 Київ-Рахів

№ 246/245 Суми-Ворохта

№ 130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта)

З 12 грудня щоденно від вокзалу ст. Татарів до Буковеля та у зворотному напрямку буде організовано автобусні трансфери. Час відправлення завжди прив'язаний до залізничних рейсів.

Славсько

До станції Славсько прямують такі поїзди:

№4 Запоріжжя — Ужгород

№81 Київ — Ужгород

№13 Київ — Солотвино

№38 Одеса — Хуст

№32 Херсон — Ужгород

№46 Лисичанськ — Ужгород

Інтерсіті+ «Лижний експрес» Київ — Славсько 24, 26 та 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року

Драгобрат

До станції Ясіні прямують такі поїзди:

№126 Миколаїв — Рахів

№95 Київ — Рахів

№15 Харків — Рахів

№26 Одеса — Івано-Франківськ, Рахів

Яремче

До станції Яремче прямують такі поїзди: