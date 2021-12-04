«Укрзалізниця» дозволила замовляти групові квитки онлайн
УЗ також зробила замовлення групових перевезь дешевшим
«Укрзалізниця» запустила портал замовлення сервісних послуг та вперше надала можливість замовлення групових квитків онлайн. Компанія каже, що це має спростити замовлення низки пасажирських послуг.
Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», раніше для оформлення групового перевезення, пасажирам потрібно було двічі звертатися до кас вокзалів — спершу, щоб заповнити вручну заяву та зарезервувати вагон, потім для того, щоб здійснити оплату послуги.
Вже з 3 грудня оформити заявку та оплатити бронювання можна віддалено на порталі, отримавши прорахунок та оплативши його за реквізитами. Однак до каси завітати таки прийдеться – для сплати повної вартості квитків. Водночас «Укрзалізниця» планує згодом перевести в онлайн і цей сервіс.
«Укрзалізниця» також вирішила зробити замовлення групових перевезень дешевшим: з 10 грудня вартість резервування місць у разі бронювання квитків для групи кількістю більше 30 осіб становитиме 50 грн з дорослого пасажира та 35 гривень з осіб віком до 18 років. Раніше ціна становила 80 грн для дорослих пасажирів та 40 для дітей.