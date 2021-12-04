«Укрзалізниця» запустила портал замовлення сервісних послуг та вперше надала можливість замовлення групових квитків онлайн. Компанія каже, що це має спростити замовлення низки пасажирських послуг.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», раніше для оформлення групового перевезення, пасажирам потрібно було двічі звертатися до кас вокзалів — спершу, щоб заповнити вручну заяву та зарезервувати вагон, потім для того, щоб здійснити оплату послуги.

Вже з 3 грудня оформити заявку та оплатити бронювання можна віддалено на порталі, отримавши прорахунок та оплативши його за реквізитами. Однак до каси завітати таки прийдеться – для сплати повної вартості квитків. Водночас «Укрзалізниця» планує згодом перевести в онлайн і цей сервіс.

«Укрзалізниця» також вирішила зробити замовлення групових перевезень дешевшим: з 10 грудня вартість резервування місць у разі бронювання квитків для групи кількістю більше 30 осіб становитиме 50 грн з дорослого пасажира та 35 гривень з осіб віком до 18 років. Раніше ціна становила 80 грн для дорослих пасажирів та 40 для дітей.