Швидкісним потягом Hyundai можна швидко добратися в Карпати з Києва і Львова

До новорічно-різдвяних свят «Укрзалізниця» запустить швидкісний поїзд Hyundai Rotem з Києва до Славського. «Лижний експрес» курсуватиме 24, 26 та 30 грудня, а також 2, 6 та 8 січня. Інтерсіті+ матиме зупинки у Коростені, Львові, Стрию та Сколе.

З Києва поїзд №745/746 вирушатиме о 06:02 та прибуватиме в Карпати о 13:54. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме зі Славського о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.

Нагадаємо, поїзд Київ-Славське почав курсувати 15 грудня 2020 року замість скасовано Інтерсіті №705/706 Київ – Перемишль. Згодом поїзд перейменували на «Бойківський експрес» і продовжили на літній сезон.

Як повідомляє «Укрзалізниця», торік в цей же сезон «Лижний експрес» перевіз 26 тис. пасажирів.