Євген Афінеєвський на показі у Києві

У Києві відбувся допремʼєрний показ документального фільму «Свобода у вогні: боротьба України за свободу» (Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom) американського кінорежисера Євгена Афінеєвського. Фільм є продовженням номінованого на «Оскар» проекту «Зима у вогні».

Спеціально для показу було змонтовано режисерську версію, куди увійшли кадри, відзняті на початку 2023 року.

У фільмі представлено глибокий погляд на гуманітарну кризу в Україні, викликану повномасштабним вторгненням Росії. Водночас фільм наголошує на мужності та рішучості українського народу відстоювати свою Батьківщину.

«Україна є щитом для всього Європейського Союзу від російського імперіалістичного агресора та український народ б'ється у цій війні за свободу та демократію всього світу», – прокоментував режисер Євген Афінеєвський.

За його словами, за перші 5 місяців повномасштабної війни вдалося зібрати команду з 43-х операторів та 9-ти режисерів монтажу. До зйомок приєдналися десятки людей, а понад сто героїв поділилися своїми історіями. Серед іншого у фільмі було використано відео, створене у співпраці з «24 каналом».

На 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі фільм «Свобода у вогні: боротьба України за свободу» отримав премію Kineo Award. Також стрічку було відзначено на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, Міжнародному кінофестивалі в Хемптоні, Мілл-Веллі, Міжнародному кінофестивалі в Сіетлі DocFest (закриття), кінофестивалі SCAD Savannah, DOCNYC, Будапештському міжнародному фестивалі документального кіно, Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, Токійському міжнародному кінофестивалі, Міжнародному фестивалі документального кіно Ji.glava (Чехія), Movies on War Film Festival (Норвегія) та Eastern Neighbours Film Festival (Нідерланди).

Також фільм здобув премію Фонду родини Бріццолара, якою відзначають кінороботи на теми конфліктів та їхнього вирішення, нагороду «Сила кіно» (Мілл-Веллі), а також першу премію SCAD Daring Documentarian Award, будучи номінованим на нагороду Critics Choice Documentarian Award у категорії «Найкращий політичний документальний фільм».