Світла взимку може не бути по 8 годин на добу

Взимку в Україні буде помірний дефіцит електроенергії, вважають аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital. Про це йдеться в економічному прогнозі компанії на 2025 рік.

Водночас в державній компанії «Укренерго» зробили прогнози щодо відключень світла взимку 2024-2025 років одразу за трьома сценаріями.

Яка ситуація зі світлом зараз

Навесні 2024 року росіяни своїми обстрілами енергетичної інфраструктури України знищили 9ГВт генеруючих потужностей, сказав в ефірі Суспільного т. в. о. голови НАК «Укренерго» Олексій Брехт.

9 ГВт потужностей, за його словами, це обсяг електроенергії, що українці споживають вночі влітку. Олексій Брехт додав, що компанія планує відновити ці потужності.

«Укренерго» прогнозує найскладнішу зиму за три роки

Проте за умови подальших обстрілів енергетичної інфраструктури України росіянами, «Укренерго» прогнозує, що відключення електроенергії взимку можуть тривати по вісім годин на добу.

У прифронтових регіонах, як-от Сумська область, а також в Одесі і Києві ситуація, імовірно, буде найгіршою.

Зараз росіяни змінили тактику обстрілів енергооб’єктів в Україні і сфокусувалися на Сумській області, що загрожує багатогодинними відключеннями світла в усіх східних областях. Днями графіки погодинного відключення електроенергії застосовували на Смущині і Полтавщині.

Що кажуть у Dragon Capital

Аналітики інвестиційної компанії вважають, що 2025 рік в Україні і далі супроводжуватиметься дефіцитом електроенергії, адже військові дії триватимуть.

Дефіцит електроенергії в Україні взимку буде помірним за таких умов:

посилення протиповітряної оборони;

ремонт пошкоджених російськими обстрілами потужностей;

зростання імпорту електроенергії з Європи;

внутрішнє виробництво електроенергії на рівні серпня-вересня 2024 року.

Помірний дефіцит, пояснюють аналітики, це близько 15% від попиту. Такий дефіцит в Україні спостерігався в липні 2024 року, коли в усі області повернулися погодинні графіки подачі електроенергії та, подекуди, аварійні відключення.

Аналітики Dragon Capital вважають, що наприкінці весни і влітку дефіцит електроенергії в Україні може знизитися до 6-8%.

Цей прогноз є базовим і подальша ситуація з електроенергією в Україні залежить від багатьох чинників. Головний з них – це обстріли інфраструктури росіянами.