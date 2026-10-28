Найкраще працюють не випадкові хитрощі, а простий запас необхідних речей

Відключення електроенергії може порушити звичний побут: розряджаються телефони, зникає освітлення, а холодильник перестає охолоджувати продукти. Частину незручностей можна зменшити заздалегідь, підготувавши резервні джерела живлення та продумавши, як використовувати речі, які вже є вдома. Про це пише NV.

Як зарядити телефон, коли немає електрики

Щоб батарея розряджалася повільніше, увімкніть режим енергоощадження, зменште яскравість екрана та закрийте програми, якими не користуєтеся. За слабкого мобільного сигналу телефон може витрачати більше енергії на пошук мережі, тому за потреби можна ввімкнути режим польоту. Однак пам’ятайте, що тоді звичайні дзвінки та мобільний інтернет будуть недоступні.

Якщо телефон розрядився, скористайтеся зарядженим павербанком або ноутбуком із достатнім запасом енергії. Для цього під’єднайте телефон кабелем до USB-порту ноутбука. Проте враховуйте, що так ви витрачатимете заряд акумулятора комп’ютера.

Ще один варіант – автомобільний USB-адаптер або штатний USB-порт автомобіля. Використовуйте їх лише тоді, коли це безпечно. Не залишайте двигун працювати в закритому гаражі чи іншому приміщенні, яке не провітрюється, через небезпеку отруєння чадним газом.

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Як зберегти продукти в холодильнику без світла

Коли електроенергію вимикають надовго, виникає питання, як уберегти продукти від псування. Найперше правило – якомога рідше відчиняти дверцята холодильника та морозильної камери. За зачинених дверцят холодильник зазвичай зберігає безпечну температуру приблизно до чотирьох годин, повна морозильна камера – до 48 годин, а напівпорожня – близько 24 годин. Фактичний час залежить від температури в приміщенні та стану приладу.

Якщо маєте достатньо льоду або заморожені холодоелементи, використовуйте їх у термосумці чи переносному холодильному контейнері. Продукти, які швидко псуються, тримайте окремо від тих, що можуть зберігатися за кімнатної температури.

Не варто перетворювати пральну машину на холодильник, наповнюючи її льодом. Такий спосіб не забезпечує надійного контролю температури й може створити зайву вологу. Також не використовуйте звичайні пакети з водою як гарантований засіб охолодження: краще заздалегідь заморозити воду в придатних для цього герметичних контейнерах.

Як зробити кімнату світлішою без електрики

Якщо немає ліхтаря або настільної лампи, можна використати відбивні поверхні, щоб краще розподілити наявне світло. Наприклад, дзеркало, розташоване навпроти безпечного джерела освітлення, допоможе спрямувати частину світла в темнішу зону кімнати. Проте дзеркала не створюють світла самі по собі, вони лише відбивають його.

Для додаткового освітлення підійде налобний ліхтар. Його можна спрямувати на світлу стіну або стелю, щоб отримати м’якше розсіяне світло. Якщо потрібно освітити кімнату, краще використовувати акумуляторний ліхтар чи LED-лампу з живленням від павербанка.

Не кладіть телефон з увімкненим ліхтариком на край пляшки з водою, якщо конструкція нестійка: пристрій може впасти й пошкодитися. Також не залишайте телефон під тканиною або в місці, де він може перегрітися.

Чому не варто робити свічки з воскової крейди

У мережі можна зустріти пораду використовувати воскову крейду як імпровізовану свічку. Однак такий спосіб не призначений для освітлення приміщень і може спричинити займання. Крейда не має належного ґнота, а її горіння може бути нестабільним.

Безпечніше заздалегідь підготувати кілька LED-ліхтарів, акумуляторних ламп або світильників із батарейками. Тримайте їх у доступному місці разом із запасними батарейками та перевіряйте заряд до початку можливих відключень.

Якщо все ж користуєтеся звичайними свічками, ставте їх лише у стійкі негорючі підсвічники, подалі від штор, паперу й інших легкозаймистих предметів. Не залишайте полум’я без нагляду та не засинайте, поки свічка горить.

Як не залишитися без батарейок для ліхтарика

Перед тривалими відключеннями перевірте, які батарейки потрібні вашим ліхтарям, радіоприймачу та іншим пристроям. Варто заздалегідь придбати сумісний запас і зберігати його в сухому місці відповідно до рекомендацій виробника.

Не намагайтеся замінити батарейку типу AA батарейкою AAA за допомогою кульки з фольги. Навіть якщо контакт вдасться відновити, така конструкція може бути нестабільною, спричинити коротке замикання або пошкодити пристрій. Фольга не збільшує енергію батарейки й не перетворює її на потужніше джерело живлення.

Якщо потрібні акумулятори, вибирайте ті, які відповідають вимогам конкретного пристрою. Для регулярного використання можна придбати сумісні акумуляторні батарейки та зарядний пристрій, який працює від резервного джерела живлення.

Що підготувати заздалегідь до блекауту

Найкраще працюють не випадкові хитрощі, а простий запас необхідних речей. До нього варто включити заряджений павербанк, ліхтарі, запасні батарейки, кабелі для заряджання, питну воду, продукти тривалого зберігання та аптечку.

Якщо відключення можуть бути тривалими, заздалегідь перевірте, як заряджатимете телефон і ноутбук, чим освітлюватимете оселю та як підтримуватимете зв’язок. Павербанк ємністю від 20 000 мА·год може стати корисним резервом для телефона, а для живлення кількох пристроїв варто розглянути потужнішу зарядну станцію, сумісну з вашою технікою.