Прозоре огородження не перевантажує інтер'єр

Відкриті душові зони мають лаконічний вигляд і часто стають частиною сучасного дизайну ванної кімнати. Відсутність дверей та масивних перегородок візуально звільняє простір, що особливо доречно у невеликих приміщеннях. Однак під час щоденного користування така конструкція може виявитися не надто практичною. Більше про це пише УНІАН.

Чому відкритий душ не завжди виправдовує очікування

Одна з головних проблем душових без дверей полягає в тому, що вода вільно потрапляє за межі зони купання. На відміну від закритої кабіни, така конструкція не має перешкоди, яка стримувала б бризки. Через це після кожного використання душу доводиться прибирати мокру підлогу та стежити, щоб вода не потрапляла на меблі й інші поверхні.

Ще один недолік – втрата тепла. У відкритій душовій зоні гаряче повітря та пара швидко розсіюються, тому під час купання може бути прохолодніше, ніж у закритій кабіні. Особливо помітно це у просторих ванних кімнатах або приміщеннях, де немає достатнього обігріву.

Не завжди зручним відкритий душ буде й для родин, у яких ванною кімнатою користуються кілька людей. Відсутність дверей або повноцінної перегородки забезпечує менше приватності, а сама зона купання залишається відкритою для огляду.

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Важливе значення має і правильне облаштування підлоги. Якщо не передбачити достатнього нахилу для відведення води, вона може накопичуватися або витікати за межі душової. Тому конструкція без порогу потребує ретельного планування дренажу та гідроізоляції.

Які альтернативи відкритій душовій обирають дизайнери

Повністю відмовлятися від візуально легкого оформлення необов’язково. Одним із компромісних рішень є стаціонарна скляна панель, закріплена до підлоги та стіни. Вона зберігає відчуття відкритого простору, але водночас затримує значну частину бризок і допомагає захистити решту ванної кімнати від води.

Інший варіант – частково закрита душова кабіна або конструкція зі справжніми дверима. Такі рішення краще утримують тепло та зменшують кількість води, яка потрапляє назовні. Для тих, кому важливі комфорт і приватність, це може бути практичнішим вибором.

Також можна облаштувати душову без порогу, але зі скляною перегородкою. Такий варіант поєднує зручний вхід на рівні підлоги із захистом від розбризкування води. Він особливо доречний для людей, які хочуть зробити ванну кімнату комфортною для користування в різному віці.

Чому скляні перегородки стають популярним рішенням

Скляні панелі поступово замінюють не лише повністю відкриті душові зони, а й традиційні фіранки. Прозоре огородження не перевантажує інтер’єр, пропускає світло та водночас чітко відокремлює місце для купання від решти приміщення.

Для ванної кімнати, якою планують користуватися протягом багатьох років, важливо врахувати не лише зовнішній вигляд, а й доступність. Безпороговий вхід полегшує пересування та може бути зручнішим для людей старшого віку або тих, кому складно переступати через високі бортики.