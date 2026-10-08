Сергій Стрельніков офіційно оголосив, що долучився до війська

Відомий український актор Сергій Стрельніков долучився до лав Збройних сил України. Він став військовим безпілотного батальйону FERRO-6 9-ї окремої бригади БПС, повідомив Сергій Стрельніков на сторінці батальйону.

«Тепер офіційно. Я, український актор Сергій Стрельніков, повідомляю, що долучився до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність українському народу», – повідомив Сергій Стрельніков.

У зверненні актор розповів, що оволодіє новими навичками та застосовуватиме їх на практиці. Крім того, Сергій Стрельніков розповів, що висвітлюватиме історії українських військових.

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У пресслужбі 9-ї окремої бригади безпілотних систем привітали рішення актора долучитися до них.

46-річний Сергій Стрельніков відомий титульною роллю у фільмі про легендарного ватажка опришків «Довбуш». Загалом він знявся у понад 50 фільмах та серіалах.