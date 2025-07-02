Сергій Плохій сказав, що для нього було честю очолювати інститут 12 років

Історик Сергій Плохій пішов з посади директора Українського наукового інституту Гарварду, яку обіймав протягом 12 років. Його місце зайняв Террі Мартін – американський історик, який відомий своїми дослідженнями національної політики Радянського Союзу.

Повідомлення про те, що Сергій Плохій пішов з посади директора Українського наукового інституту Гарвардського університету, оприлюднили на офіційній сторінці інституту 30 червня. Сергій Плохій є одним із провідних фахівців з історії Східної Європи, професором кафедри української історії в Гарвардському університеті. Він написав більше десятка книг з історії України та Східної Європи, є лауреатом Шевченківської премії.

Террі Мартін, який замінив Плохія, є професором історії в Гарвардському університеті, де викладає курси з історії Росії, СРСР, сталінізму, націоналізму та імперій, пише «Суспільне».

Мартін став відомим завдяки своїй праці «Імперія позитивних дій: нації та націоналізм у СРСР, 1923-1939». Його головна теза полягає в тому, що Радянський Союз не лише придушував націоналізм, а й навпаки – активно його стимулював серед національних меншин через створення національних територій, впровадження національних мов, розвиток місцевих еліт та фінансування культурних проєктів. Влада одночасно заохочувала формування національної ідентичності, але не дозволяла, щоб ця ідентичність вийшла за межі, визначені партією. Національні культури мали існувати, але виключно в межах радянського ідеологічного проєкту.

Крім тематики національностей, Террі Мартін досліджує ширший спектр питань радянської історії. До його інтересів входить: історія радянських репресій та діяльності політичної поліції (зокрема НКВС), релігійна політика в СРСР, політична та адміністративна історія сталінської доби, порівняльна історія нацистської та радянської держав, соціальна історія сталінізму та інше.