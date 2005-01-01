Відомий польський травматолог провів у Львові дві складні операції

Ще майже 50 пацієнтів з Львівщини проконсультував

СуспільствоОлександра Баландюх, сьогодні, 16:212100

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Відомий польський травматолог провів у Львові дві складні операції
фото Gazeta Krakowska
Професор Юліан Дутка

17-18 січня на базі 8-міської клінічної лікарні відомий польський ортопед-травматолог, професор Юліан Дутка ділився з львівськими лікарями досвідом лікування важких ортопедичних патологій, а також проконсультував майже 50 пацієнтів і провів дві складні операції, повідомила прес-служба ЛМР.

Професор Юліан Дутка є фахівцем у галузі ортопедії і травматології. Він очолює відділення ортопедичної хірургії у спеціалізованій клініці ім. Жеромскеґо у Кракові.

Його візит до Львова, як розповіли лікарі, мав дві основні цілі.

Перша -проконсультувати та прооперувати пацієнтів зі складною ортопедичною патологією. За два дні перебування у Львові професор проконсультував майже 50 хворих з Львова та області з різними вадами опорно-рухового апарату. Двох пацієнтів з деформуючим артрозом колінного суглоба, спровокованого ревматоїдним артритом, прооперував.

Друга - Юліан Дутка поділився з львівськими колегами сучасними підходами в лікуванні важких патологій. Відбувся науково-практичний семінар «Актуальні проблеми лікування патології кульшового та колінного суглобів. Tipps and tricks», під час якого лікарі ставили питання, які їх цікавили, й отримували вичерпні відповіді.

Досвід, яким польський фахівець поділився з львівськими ортопедами-травматологами, буде використано при лікуванні хворих з проблемами опорно-рухового апарату.

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