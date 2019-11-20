Відсьогодні водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісел

Закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел набув чинності. Документ опублікований у виданні «Голос України». Тепер за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф.

Зазначається, що за порушення виписуватимуть штраф штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів — 510 грн. Після повторного порушення протягом року водію доведеться розпрощатися з 50-ма неоподатковуваними мінімумами доходів — 850 грн.

У повідомленні зазначається, що законодавство дотепер не передбачало норми, яка би встановлювала відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

Водночас, експерти зазначають, що слова про дитяче крісло не знайти ані в жодному законі, ані в правилах дорожнього руху, йдеться лише про надійне фіксування дітей за допомогою «спецзасобів», визначення яких у законі немає. Звичайний ремінь безпеки проходить на рівні горла дитини, і замість ньогоого можна використати будь-які варіанти, зокрема, бустери, перехідники для ремінів, а не лише автокрісло.

Нагадаємо, що у підпунктах «б-г» пункту 21.11 Правил дорожнього руху визначено, що забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей у темну пору доби.

Наголошується, що в Україні власники автівок використовують дитячі крісла лише для 12% дітей віком до 6 років, та майже ніколи для старших дітей, про що свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного дослідницькою компанією Ipsos.