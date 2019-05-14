Від'єднатись від централізованого опалення буде простіше

Від’єднатися від міського теплопостачання тепер можна за новими правилами. Йдеться про наказ Мінрегіонбуду до оновленого закону «Про житлово-комунальне господарство». Чинності він набув з 1 травня.

Щоб від’єднатися від централізованого опалення — потрібна готовність до цього понад 50% мешканців багатоквартирного будинку. Із заявами вони мають звернутися до ЦНАПу. Діятиме також і стара схема від’єднання.

Начальник управління житлового господарства Львова Владислав Іванов розповідає: «Можуть бути від’єднані будинки, в яких більше половини квартир та житлових приміщень на момент виходу закону вже є від’єднаними від мереж опалення та гарячого водопостачання. Всі решта мають виявити згоду. Хоча б більше 50% мешканців таких багатоквартирних будинків».

Від’єднуватися від централізованої системи радять одразу після опалювального сезону. Адже після збору підписів заявників, спеціальна комісія перевірятиме технічні можливості. І лише після цього передасть свої висновки на розгляд виконкому. Відрізатись від централізованої мережі може не кожен будинок. Заступник головного інженера «Львівтеплоенерго» Сергій Андреюк каже: «Технічно не кожен будинок може від’єднатися від мережі. Через деякі проходить транзитний трубопровід теплової мережі. Інші ж мають низьку пропускну спроможність газопостачання».

Пан Станіслав Пестовський мешкає у будинку №53, що на вулиці Тютюнників. Окрім нього, від централізованого опалення від’єдналися мешканці й інших квартир. Хоч процес був нелегким, результатом задоволені усі. Адже тепер вони мають тепло у батареях і гарячу воду, коли заманеться. За місяць користування газом платить лише 1 тис. грн.

«Звичайно, що задоволений. Тепер набагато менше плачу за комунальні послуги. Плачу тільки за той газ, що використовую під час опалювального сезону. Зараз у мене котел не гріє батареї, але якщо треба, то спокійно можу ввімкнути його», — розповідає Станіслав.

Поміж тим, у новобудовах індивідуальне опалення тепер встановлюють майже скрізь. Експерти будівельних корпорацій переконані: централізована система опалення не має майбутнього.

«Централізовані системи опалення в Україні приречені до повної ліквідації, через те, що всі мережі на сьогоднішній день є зношені, величезні втрати теплоенергії по мережах, котельні всі застаріли», — пояснює президент будівельної корпорації Ростислав Мельник.

Якщо ж у своєму будинку власники разом із більшістю сусідів наважилися відмовитись від міського теплопостачання — варто подумати і про фінансову складову. Адже усі роботи з демонтажу старого обладнання, вартість котла та облаштування нової системи за різними підрахунками можуть потягнути від 20 до 40 тис. грн.