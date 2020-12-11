Дмитро Зербіно заявляє, що навчає студентів за японською методикою

59-річний викладач Інституту комп’ютерних наук Національного університету «Львівська політехніка» Дмитро Зербіно показує студентам-першокурсникам порнографічні зображення під час тестування з дискретної математики. Викладач називає свою методику викладання «релаксуючою» і заявляє, що подібну використовують у Японії.

Про дивну методику тестування студентів-першокурсників Інституту комп’ютерних наук повідомила випускниця університету Наталія Кіндратів. Вона зробила допис у Facebook, де повідомила про те, що викладач університету показує порнографічні зображення під час контрольних тестувань зі свого предмету. У розмові із ZAXID.NET Наталія Кіндтратів розповіла, що інформацію про особливий метод викладання Дмитра Зербіно отримала від подруги, яка зараз навчається у цього викладача. Імені студентки Наталія Кіндтрадів не розголошує.

«Виявляється, таке тестування викладач проводить не перший рік і всі про це знають. Це контрольне тестування у рамках навчання, він його надсилає студентам. Кажуть студенти, що вони можуть вибрати, чи хочуть отримувати еротичні картинки, чи ні», – розповіла Наталія Кіндтратів.

Дмитро Зербіно надіслав студентам тестування, яке вони мали пройти індивідуально вдома. За результатом цього тестування студенти отримують бали. На фотографіях, які відкривалися студентам після кожного питання, зображені статеві акти та геніталії крупним планом.

ZAXID.NET отримав відеозапис заняття студентів першого курсу, яке проводив Дмитром Зербіно в онлайн-режимі. На відео двоє студентів кілька разів запитують у викладача, навіщо він вставив у програму тестувань порно-зображення. Студенти наголосили, що є неповнолітніми. Дмитро Зербіно натомість заперечив, що ці фотографії мають порнографічний зміст. ZAXID.NET наводить діалог студентів та викладача з цієї пари:

Студент: На першому запитанні ми одразу побачили оголену дівчину.

Дмитро Зербіно: Ну і що? Вас це смущає? Ви могли вибрати іншу картинку.

Студент: Проблема в тому, що при виборі іншої картинки теж були оголені дівчата. Наші батьки це побачили і не дуже цим задоволені. Взагалі чому в контрольній національного університету можуть бути якісь порно-файли?

Дмитро Зербіно: Ну це не порно-файли. Це просто релаксійні картинки, які пов’язані зі зняттям стресу... Ви маєте право закривати очі або відвертатися від екрана.

Студент: А чому я повинен відвертатися від екрана? Чому в офіційній контрольній, яку ви нам кидаєте як викладач, є порно?

Дмитро Зербіно: Порно, це ви маєте на увазі половий акт?

Студент: Там набагато більше…

Дмитро Зербіно: Ви вважаєте, що половий акт – це заборонено?

Студент: Розповсюдження таких сексуальних картинок, відео є забороненим.

Дмитро Зербіно: Але ж я вам ті картинки не видавав, я вам просто їх показав, щоб ви відволіклись від контрольної, і ви їх не копіювали...

Після зауважень зі сторони студентів Дмитро Зербіно попросив їх надіслати йому ті зображення, які приносять їм задоволення. На прохання студентів взагалі не показувати їм ніякі зображення під час тестування, Зербіно заявив, що це суперечить його методиці викладання:

Студент: Чому ви добавляєте такі картинки в контрольну роботу?

Дмитро Зербіно: Є певна методика, була винайдена в Японії, що людина повинна навчатися з задоволенням…Я ж не прийшов з батогом і кажу: давайте контрольну робимо! Якщо ви любите таку військову дисципліну, то є різні люди, які отримують задоволення від різних речей…

Студент: А з чого ви взяли, що ми всією групою отримуємо задоволення від БДСМ-сцен? Ми самі собі можемо знаходити картинки для релаксування.

Дмитро Зербіно: Є відомі японські технології, ви можете їх знайти в інтернеті…Якщо у вас відношення до цього якесь змінене, воно принижене чи щось і ви не можете отримати задоволення, розслабитись сприйняти це як позитив, ви звикли сприймати життя, як суцільний негатив…

ZAXID.NET звернувся у прес-службу НУ «Львівська політехніка», щоб отримати коментар викладача Дмитра Зербіна стосовно цієї ситуації, однак нам його не надали. А колега Дмитра Зербіна, деканка магістратури Інституту комп’ютерних наук Уляна Марікуца заявила ZAXID.NET, що незабаром «Львівська політехніка» оприлюднить офіційний коментар з приводу цієї ситуації.

Станом на момент виходу цього матеріалі університет свою офіційну позицію не оприлюднив. А речниця «Львівської політехніки» Наталія Павлишин заявила ZAXID.NET, що раніше подібних ситуацій в університеті не було. «Коли навчання проводилось в аудиторіях, таких ексцесів не траплялось. Це студентам підтягуються такі речі: комусь дерева, комусь інші картинки», – сказала вона.

На сайті «Львівської політехніки» вказано, що Дмитро Зербіно є кандидатом технічних наук та доцентом кафедри автоматизованих систем управління Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Він понад 20 років викладає в університеті.

Згідно зі статтею 301 ККУ, розповсюдження порнографії в Україні карається штрафом від 850 до 1700 грн, арештом до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.