Виконком Львівської міської ради надав службові квартири 27 правоохоронцям

Працівники Служби безпеки України та військові Львівського гарнізону Міністерства оборони України отримали квадратні метри у Львові. Рішення ухвалили у п’ятницю, 23 березня, на виконавчому комітеті.

Зокрема, три двокімнатні помешкання на вулиці Медової Печери, 40 дістались силовикам. Окрім того, ще 20 квартир у двох будинках на вулиці Пасічній, 169 віддали військовим. Службові помешкання працівники СБУ та військові зможуть приватизувати, якщо мають вислугу по 10 та 20 років відповідно.

«Є певна процедура, якщо квартири службові то в подальшому їх треба вже знову ж таки рішення житлово-побутової комісії клопотання, звернення в міську раду до виконавчого комітету, з клопотанням про вилучення з числа службових і подальше вже процедура оформлення приватизації», – сказав начальник міського управління житлового господарства Владислав Іванов.

Також виконком проголосував за оформлення ордерів на житло позачергово вдові загиблого військовослужбовця із частини 1241 на вулиці Рубчака. І там же ж отримають квартири черговики військової частини 4114А.