Матвій Бідний обійматиме посаду міністра молоді та спорту України у статусі виконувача обов'язків

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у четвер, 9 листопада, призначив виконувача обов'язків міністра молоді та спорту. Ним став заступник міністра молоді та спорту – Матвій Бідний. Про це повідомили у прес-службі Кабміну у Telegram.

«На своєму засіданні 9 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра молоді та спорту на заступника міністра Бідного Матвія Вікторовича», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада відправила Гутцайта у відставку з посади міністра молоді та спорту. «За» проголосували 243 депутати, «Проти» – 3. Напередодні Гутцайт подав у відставку.

Як пише «Суспільне», заступником міністра Бідний був з липня 2020 року. На посаду він прийшов за чотири місяці після обрання Вадима Гутцайта новим очільником Міністерства молоді та спорту.

Матвій Бідний продовжує роботу в Міністерстві молоді та спорту з 2016 року. У 2016-2020 роках працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Від початку року Бідний підписував наказ про заборону збірним України брати участь в одних змаганнях зі спортсменами з Росії або Білорусі. Наприкінці липня текст наказу змінили, дозволивши делегувати збірні на турніри з «нейтральними» росіянами чи білорусами.