Міністр спорту Вадим Гутцайт подав у відставку

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт подав до Верховної Ради заяву про відставку. Про це у середу, 8 листопада, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За словами Руслана Стефанчука, заяву розглянуть найближчим часом.

Як повідомив Вадим Гутцайт, він планує зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України.

«Скоро майже рік як я перебуваю на посадах Міністра молоді та спорту України та Президента Національного олімпійського комітету України. За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад… Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України», – написав у Facebook Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, 4 березня 2020 року Верховна Рада затвердила новий склад уряду Дениса Шмигаля. Тоді Вадима Гутцайта призначили на посаду міністрі молоді та спорту України. Вадим Гутцайт – олімпійський чемпіон з фехтування, віце-президент Федерації фехтування України.

У листопаді 2022 року Вадим Гутцайт виграв вибори на пост президента Національного олімпійського комітету України. За нього 17 листопада під час звітно-виборчої конференції НОК проголосували 83.6% делегатів.